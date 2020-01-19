Binbaşı olarak görev yaptığı Türk taburunu, belediye başkanı olarak ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Binbaşı olarak görev yaptığı Türk taburunu, belediye başkanı olarak ziyaret etti - Son Dakika Dünya

Binbaşı olarak görev yaptığı Türk taburunu, belediye başkanı olarak ziyaret etti

20 dakika önce

Kosova'da bulunan Bodrum Belediyesi Başkanı Ahmet Aras, binbaşı olarak görev yaptığı Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı Sultan Murat Kışlası'nı ziyaret etti.

Binbaşı olarak görev yaptığı Türk taburunu, belediye başkanı olarak ziyaret etti, System.String[]

Kosova'da bulunan Bodrum Belediyesi Başkanı Ahmet Aras, binbaşı olarak görev yaptığı Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı Sultan Murat Kışlası'nı ziyaret etti.

Kosova'nın güney bölgesinde yer alan ve 1999 yılından bu yana KFOR barış gücü bünyesi altında görev yapan Prizren'deki Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı Sultan Murat Kışlası'nı ziyaret eden Aras, DHA'ya yaptığı açıklamada çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.2012 yılında binbaşı olarak bu kışlada görev yaptığını söyleyen Aras, emekliye ayrıldıktan sonra siyasete atıldığını ve Bodrum Belediyesi Başkanlığı görevine seçildiğini söyledi. Aras, "Çok duygusal şuan benim için. Taburun kapısındayım. 2012'de burada göreve geldiğimde bu benim ilk yurt dışı görevimdi. Kosova bizim için çok önemli ve 6 ay boyunca çok güzel bir görev yaptım. Kosova ve Prizrenli dostlarımızla çok iyi ilişkiler içerisindeydik. Uzun süre gelmemiştim, tam 7 yıl oldu. Emekli oldum,  turizmle uğraştım, en sonunda seçimlerde Bodrum Belediye Başkanı oldum ve şuan bu görevi yapmaktayım. Bodrumlu bir girişimci arkadaşımızın daveti üzerine buraya geldim ve bugün de taburumuzu ziyaret ediyoruz" dedi.


Kosova, Bodrum, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump, Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının son anlarını anlattı
İngiltere yasak ilişki rezaletini konuşuyor! Gardiyan, uyuşturucu baronuyla birlikte oldu Prens Harry ve eşi Meghan, unvanlarını anlaşmayla bırakacak Çin'de SARS'a benzeyen gizemli virüs! Dünya Sağlık Örgütü salgın uyarısı yaptı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 10:21:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Binbaşı olarak görev yaptığı Türk taburunu, belediye başkanı olarak ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]