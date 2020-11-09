Binbir güçlükle çıkarılan "kaya balı" rağbet görüyor - Son Dakika

Binbir güçlükle çıkarılan "kaya balı" rağbet görüyor

09.11.2020 11:11
Binbir güçlükle çıkarılan

Van'ın Çatak ilçesinde geçimini bal satarak sağlayan Aslan Semo ve oğulları, ilçeyi çevreleyen yüksek dağlardaki kayaların arasında buldukları kaya balını, her türlü tehlikeyi göze alarak çıkarıyor, yurt içinde ve yurt dışından sipariş verenlere satıyor.

Van'ın Çatak ilçesinde geçimini bal satarak sağlayan Aslan Semo ve oğulları, ilçeyi çevreleyen yüksek dağlardaki kayaların arasında buldukları kaya balını, her türlü tehlikeyi göze alarak çıkarıyor, yurt içinde ve yurt dışından sipariş verenlere satıyor.

Kara kovan balı, cevizi ve alabalığı ile ünlü Çatak ilçesinde, kovanlarda üretilen balın yanı sıra yüksek dağlarda bulunan kaya balı da zorlu bir yolculuğun ardından sofralardaki yerini alıyor.

İlçede geçimini arıcılıkla sağlayan Aslan Semo, çocukları Hasan ve Hadi Semo, kaya balı için dağları adım adım geziyor.

Uçurumların altını, kayalık bölgeleri dolaşan Semo ailesinin fertleri, kovanlardan kaçan arıların, oluşturdukları yuvalarda insan eli değmeden yaptıkları balı bulabilmek için büyük emek harcıyor.

Hasat döneminin gelmesiyle hazırlıklarını tamamlayan Semo ve çocukları, sabah erkenden belirledikleri yuvaların bulunduğu kayalıklara tırmanıyor. Her türlü tehlikeyi göze alan baba ve oğulları, saatlerce süren çabanın ardından arıların yuvalarına ulaşarak balı topluyor.

"Daha çok kişiye ulaşmak için gramajla satıyoruz"

Hadi Semo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engebeli arazileri ve verimli yaylaları nedeniyle Çatak'ta arıcılığın yaygın olarak yapıldığını söyledi.

550 kovanla arıcılık yaptığını ve kara kovan balı üretip yurdun dört bir yanına gönderdiğini aktaran Semo, endemik bitki türleri ve doğal yapısı sayesinde ilçede üretilen balın kaliteli olduğunu belirtti.

Arıların, oğul verdikleri dönemde bazılarının kovanlardan kaçtığını ve kendi yaptıkları yuvalarda yaşamaya devam ettiklerini anlatan Semo, bu arıları bulabilmek için günlerce dağları adım adım gezerek yuvalarını tespit etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Buldukları yuvalarda üretilen balı saatlerce süren çalışmanın ardından çıkarabildiklerini ifade eden Semo, "El değmeden üretilen doğal balın birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Kaya balı, arıların kendi buldukları kayaların arasında insan eli değmeden yaptıkları baldır." dedi.

Kaya balının gerçek bir şifa kaynağı olduğunu vurgulayan Semo, "Bu balı yuvalardan topluyoruz ama buraya yerleşen arıların kışın yaşamlarını sürdürebilmeleri için yeteri kadar balı bırakıyoruz. Kaya balına yurt içi ve yurt dışından çok talep geliyor. Balı her isteyene satmıyoruz, ilaç niyetine kullanılması için veriyoruz. Hastası olanlara istediği kadar değil, daha çok kişiye ulaşılması için az gramajla satıyoruz." diye konuştu.

Kaya balının bulunmasının çok zor olduğunu dile getiren Semo, yılda yaklaşık 10 kilogram bulabildiklerini, bu balın, kilogramı 500 ile 700 lira arasında alıcı bulduğunu sözlerine ekledi.

Çatak, Hasat, Kovan, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Binbir güçlükle çıkarılan 'kaya balı' rağbet görüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gramı 521 liradan işlem görüyor Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı Köylüler, ormanda didik didik arayıp buldukları sedir mantarını, kilosunu 100 liradan satıyorlar Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını "gulu gulu" diyerek bastırdılar Hastaneden taburcu edilen Ayda'nın babası: Arayıp soran çok kişi oldu, içlerinde reklam için arayanlar da var
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek 64 gün sonra normal servise alınıyor Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek 64 gün sonra normal servise alınıyor         
11:21
Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak         
10:55
Trafikte pes dedirten görüntü! Dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada Trafikte pes dedirten görüntü! Dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada         
10:26
Erol Bulut, Caner Erkin'i Gençlerbirliği maçında kulübeye çekecek Erol Bulut, Caner Erkin'i Gençlerbirliği maçında kulübeye çekecek         
10:12
Ankara'da hafta yoğun başlıyor! Gündemdeki 4 konu, AK Parti MYK toplantısında değerlendirilecek Ankara'da hafta yoğun başlıyor! Gündemdeki 4 konu, AK Parti MYK toplantısında değerlendirilecek         
10:03
Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı         
09:53
Sokak ortasında tanımadığı biri yüzüne tükürmüştü! Küçük kızın ailesi suç duyurusunda bulundu Sokak ortasında tanımadığı biri yüzüne tükürmüştü! Küçük kızın ailesi suç duyurusunda bulundu         
09:41
Soğuktan titreyen kumruyu saç kurutma makinesiyle dakikalarca ısıtan vatandaş duygulandırdı Soğuktan titreyen kumruyu saç kurutma makinesiyle dakikalarca ısıtan vatandaş duygulandırdı         
09:40
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir         
09:07
MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti         
07:52
Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı         
00:47
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı         
19:18
Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melania boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melania boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor         
14:10
Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu         
12:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 11:32:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Binbir güçlükle çıkarılan "kaya balı" rağbet görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei