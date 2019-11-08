Son Dakika Haberleri: "Binbir Surat" Bitcoin Safiye Bursa'da yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa 'Binbir Surat' Bitcoin Safiye Bursa'da yakalandı

"Binbir Surat" Bitcoin Safiye Bursa'da yakalandı

6 saat önce

"Binbir Surat" Bitcoin Safiye Bursa'da yakalandı Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandırdığı iddia edilen "Binbir Surat" 'Bitcoin Safiye' lakaplı Safiye Gökçen Bulut, Bursa Narkotik polisi tarafından otoyol gişelerinde yakalandıBURSA - Türkiye'nin...

"Binbir Surat" Bitcoin Safiye Bursa'da yakalandı

Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandırdığı iddia edilen "Binbir Surat" 'Bitcoin Safiye' lakaplı Safiye Gökçen Bulut, Bursa Narkotik polisi tarafından otoyol gişelerinde yakalandı

BURSA - Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran "Binbir Surat Bitcoin Safiye" lakaplı Safiye Gökçen Bulut, Bursa Narkotik polisi tarafından otoyol gişelerinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sanal para birimi bitcoin borsasında vatandaşları dolandıran kadın broker Safiye Gökçen Bulut'un sadece Aydın'da değil, Türkiye genelinde yüzlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıkmıştı. Kadın borsacının kılıktan kılığa girerek yaklaşık 375 milyon TL ile sırra kadem bastığı iddia edilmişti. Çok sayıda mağduru olduğu ortaya çıkan broker, yurt dışına çıkış yasağıyla Türkiye genelinde aranıyordu.

'Binbir surat Safiye'

Aydın'da başlayıp kısa sürede Türkiye genelinde yüzlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıkan Safiye Gökçen Bulut'un insanları tuzağa düşürmek için kılıktan kılığa girdiği ortaya çıktı. Ülke genelinde aranan dolandırıcı için yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Ortadan kaybolduktan bir hafta sonra İstanbul'da alem yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan ve tepkiler üzerine hesabını kapatan Safiye Gökçen Bulut, alkol masasında şarkı söylerken çekilen görüntüleriyle pes dedirtti.

Paraları içkili mekanlarda yerken görüntülendi

Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran 'Bitcoin Safiye' lakaplı Safiye Gökçen Bulut, kurbanlarının paralarını İstanbul Beyoğlu'nda Balık Pazarı'ndaki içkili mekanlarda harcadığı iddia edildi. Dolandırdığı kişilerden 380 milyon liralık servete sahip olan Bitcoin Safiye'nin ortadan kaybolduktan sonra dostları ile İstanbul'un ünlü mekanlarında çekilmiş görüntüleri pes dedirtti.

Beyoğlu Balık Pazarı'nda ünlü bir mekanda, kemanla çalınan 'Ada sahillerinde bekliyoruz' şarkısına eşlik ederken çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Safiye Gökçen Bulut, gelen tepkiler üzerine hesabını kapattı.

Bursa'da yakalandı

Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran "Binbir Surat Bitcoin Safiye' lakaplı Safiye Gökçen Bulut, Bursa Narkotik polisi tarafından yakalandı. Bulut, Aydın polisi ile ortaklaşa yapılan operasyon neticesinde Bursa - İzmir - İstanbul otobanı üzerinde batı gişelerinden lüks spor otomobille geçiş yaptığı sırada gözaltına alındı. Polis tarafından Türkiye'nin her yerinde uzun süredir aranan Bulut Bursa Narkotik Şube Müdürlüğüne getirildi. İlk sorgusunun ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Binbir Surat Bitcoin Safiye Bursa'da yakalandı

Gökçen Bulut, Türkiye, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suriyeli kadınların yüzde 12'si 15 yaşından önce evlendiriliyor
Metropoll'den yeni anket: 'Erdoğan'ı beğeniyorum' diyenlerin oranı yüzde 54.4 İYİ Parti Milletvekili Tatlıoğlu: Berat Albayrak'a bütçe görüşmelerinden el çektirildi Türkiye Altın Marka Ödülleri için geri sayım başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 16:52:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Binbir Surat" Bitcoin Safiye Bursa'da yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]