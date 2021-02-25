BİNBİR SURAT CÜNEYT

& ;"Kardeşlerim" dizisi beni iyi adam yaptı





Usta oyuncu Cüneyt Mete geçtiğimiz cumartesi Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan "Kardeşlerim" dizisinde çocukların amcası 'Orhan' karakteri olarak karşımıza çıktı. Cüneyt Mete 'Orhan' karakteri için saçını uzatmış. Bıyık ve sakallarını kesmişti. Bu sefer iyi adam rolündeydi.



