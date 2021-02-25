BİNBİR SURAT CÜNEYT
25.02.2021 23:38
Geçtiğimiz Cumartesi Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan "Kardeşlerim" dizisinin başrollerinden biri olan usta oyuncu Cüneyt Mete'yi dizi de canlandırdığı 'Orhan' karakterinde görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler. Usta oyuncu Cüneyt Mete daha önce gene Atv ekranlarında yayınlanan "Aşk ve Mavi" dizisinde sempatik kötü adam 'Cemal' karakterini canlandırmıştı. Burada kısa saçlı ve pos bıyıklıydı. İzleyiciler tarafından çok beğenilen 'Cemal' karakteri kısa sırada fenomen karakterler arasına girdi. 1,5 yıllık aradan sonra "Kardeşlerim" dizisinde karşımıza çıkan usta oyuncunun karakteri için geçirdiği fiziksel değişiklik tüm hayranlarını şaşkına çevirdi.
& ;"Kardeşlerim" dizisi beni iyi adam yaptı
Usta oyuncu Cüneyt Mete geçtiğimiz cumartesi Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan "Kardeşlerim" dizisinde çocukların amcası 'Orhan' karakteri olarak karşımıza çıktı. Cüneyt Mete 'Orhan' karakteri için saçını uzatmış. Bıyık ve sakallarını kesmişti. Bu sefer iyi adam rolündeydi.
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