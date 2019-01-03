Son Dakika Haberleri: Binboğa Dağı'ndaki Hastaya Güçlükle Ulaştılar

Binboğa Dağı'ndaki Hastaya Güçlükle Ulaştılar

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 3 bin rakımlı Binboğa Dağı'ndaki mahallede rahatsızlanan kadına güçlükle ulaşarak müdahalede bulundu.

Binboğa Dağı'ndaki Hastaya Güçlükle Ulaştılar, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 3 bin rakımlı Binboğa Dağı'ndaki mahallede rahatsızlanan kadına güçlükle ulaşarak müdahalede bulundu.

Alınan bilgiye göre, Binboğa Mahallesi'nde yaşayan Gülperi Türkmen'in (64) rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Mahalleye sevk edilen sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ambulansla ilerleyemeyince 112 istasyonundan paletli ambulans istendi.

Paletli ambulansın da zorlandığı bölgeye yolu açmak için iş makinesi gönderildi.

Yolun açılıp ambulansın kaldığı yerden çıkarılmasının ardından sağlık ekipleri, paletli ambulans ve UMKE aracıyla tansiyon ile şeker hastası olduğu öğrenilen Türkmen'in evine ulaştı.

Evinde ilk müdahalesi yapılan Türkmen, sağlık ekiplerince ambulansa taşınarak Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:48 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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