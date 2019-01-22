Bindallı Yapmayı Asırlık Makinelerle Öğreniyorlar

Bindallı yapmayı asırlık makinelerle öğreniyorlarBURSA - Bursa'nın Keles ilçesinde kadınlar, asırlık makinelerle nakış işleyip, bindallı yapmayı öğreniyor.

Bindallı yapmayı asırlık makinelerle öğreniyorlar



BURSA - Bursa'nın Keles ilçesinde kadınlar, asırlık makinelerle nakış işleyip, bindallı yapmayı öğreniyor.

Keles Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından Issızören Mahallesi'ne açılan kursta köy kadınları eski dikiş makineleri ile bindallı yapmayı öğreniyor. Atıl durumda olan makineler Keles Halk Eğitim Merkezi Öğretmeni Hatice Yıldız tarafından tadilattan geçirildi. Tekrar eskisi gibi çalışan makineler köy kadınlarının geçim kaynağı oldu. 21 Aralık'ta başlayan ve 15 Nisan'da sona erecek kursta 12 kursiyer öğrenim görüyor.

Öte yandan kurstaki makinelerin birinin özelliği ise dikkat çekiyor. Uzun yıllar önce İstanbul'dan Keles'e getirilen makinenin yaşının bir asırdan fazla olduğu tahmin ediliyor. Kursa Öğretmeni Yıldız, "Dedelerimiz İstanbul'a çalışmaya gidiyorlar. Orada yaşlılarımız pantolon gibi abalar dikiyorlarmış. Makinenin sahibi, işçilerin bir tanesinin aba dikimini çok beğendiği için bu dikiş makinesini sen kullan diye veriyor. Sahibi uzun yıllar yaşamış kullanmış, şimdi biz kullanıyoruz. Kullanılmıyordu, atılma derecesine gelmiş eski bir makineydi. Temizledik, yağladık bakımını yaptık şimdi kursumuzda kullanıyoruz. Bu makinenin ayağı hafif, başı hafif ve kasnağı çok geniş" dedi.



"Bindallı emek isteyen bir iş"

Kurs ile ilgili bilgiler veren Yıldız, "Keles'in Issızören Mahallesi'nde makine nakışı ve bindallı yapacaklar. Şu anda bindallı yapımını öğreniyorlar. Makineleri herkes evlerinden getirdi. Eskimiş, evlerin bodrumunda, samanlıkta olan dikiş makinelerini tamir ettik, çalışmaya çalışıyoruz. İş-KUR desteği ile yaptığımız için günlük kursiyerlerimiz bir miktar para da alıyor. Yapılan bindallı halk eğitime verilecek. Kurs sonunda bir tane bindallı yaparız diye düşünüyorum. Bindallı yapımı çok zordur. Ustalık, emek isteyen bir iştir" diye konuştu.

Kursiyer Fethiye Aydemir ise, "Bu dikiş makinesi benimdi. Ama eski ve bozuktu. Buraya getirdik, Hatice hocamız onarımını yaptı. Uğraşıyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Burada günlerimiz çok güzel geçiyor. Arkadaşlarımızla anlaşıyoruz. Haftada 4 gün geliyoruz. Benim dikiş makinem çok eski olduğu için bu amcamın makinesiydi. Tarihi bilmiyorum ama çok eski bir makineydi. Küflü, bozuk, kasası çıkmıştı" açıklamasını yaptı.

Kursiyer Ayşe Aydemir ise, "Kursa başladığımızdan beri dikiş öğreniyoruz. Daha önce makinede dikiş yapmayı biliyorduk, ama nakış yapmayı bilmiyorduk. Makine kendimizindi. Evde dikiyordum ama nakışı hocamızdan öğrendik. Öğrendikten sonra da bindallı yapacağız. Hocamız sayesinde her şey öğreniyoruz. Biz bunları yapmayı burada öğrendik. Kursumuzun devam etmesini istiyoruz. Daha öğrenecek şeylerimiz var" şeklinde konuştu.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Polise Vurmaya Çalışan Alkollü Sürücüyü Çevredekiler Linç Etmek İstedi

Oturdukları Evde Ölü Bulunan Abla Kardeşin Katili, Eski Sevgili Çıktı

Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı

Çöp Atmaya Giden Yaşlı Adam, Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradı