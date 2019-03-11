Binde 5 Artması Beklenirken, Binde 8 Geriledi

ALMANYA Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı verilere göre, mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Aralık
2018'e kıyasla yüzde 0,8, Ocak 2018'e göre de yüzde 3,3 azaldı.
Piyasalarda, Almanya
'da sanayi üretiminin ocakta aylık yüzde 0,5 artması bekleniyordu. Veriler, ülkede ocakta önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin 1,2 azaldığını da ortaya koydu. Söz
konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 2,5 azalırken, tüketim malları üretimi yüzde 1,5 arttı. Sanayi dışında, enerji üretimi seviyesinde bir önceki aya göre yüzde 3,6 ve inşaatta yüzde 0,2 artış kaydedildi.
OTOMOBİL SEKTÖRÜ BÜYÜMEYİ DE YAVAŞLATMIŞTI
Almanya Ekonomi
ve Enerji Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada, otomobil sanayisi üretiminde ocak ayında yüzde 9,2'lik düşüş olduğu belirtilerek, bunun yeni zorluklara işaret ettiği kaydedildi. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede, ağırlıklı olarak otomobil üreticilerinin yeni emisyon testlerine geçişte zorlanmalarından dolayı geçen yıl ekonomik büyüme yavaşlayarak yüzde 1,5 olarak gerçekleşmişti. Küresel ticarette ihtilafların artması, İtalya
'nın finans sorunu ve Brexit endişesinden dolayı Alman hükümeti, bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1,8'den yüzde 1'e revize etmişti. Alman basınına göre hükümet, bunu yüzde 0,8'e düşürecek. Destatis, cuma günü, ocakta fabrika siparişlerinin aylık yüzde 2,6 azaldığını da duyurmuştu.