Bindiği taksinin şoförünü bıçak tehdidi ile gasbetti - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, müşteri gibi bindiği taksinin şoförü Gültekin U.'yu boğazına bıçak dayayarak, gasbeden Engin Karataş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Üzerindeki 600 lira ile cep telefonu alınan taksicinin, gaspçının elinden araçtan atlayarak kurtulduğu ortaya çıktı.

Çorlu'da taksicilik yapan Gültekin U.'nun aracına yolcu olarak binen Engin Karataş, Ergene ilçesinin Yulaflı Mahallesi'ne gideceğini istedi. Taksi mahalle girişine geldiği sırada ise Karataş, üzerinde taşıdığı bıçağı şoför Gültekin U.'nun boğazına dayadı. "Sen benim kız kardeşimi laf mı atıyorsun?" diyerek, araçtan indirdi. Karataş, şoförün üzerinde bulunan 600 lira ile cep telefonunu aldı. Ardından da şoförü takisiye geri bindirip, direksiyona geçti.

Büyük korku yaşayan Gültekin U., hareket halindeki araçtan, kendini attı. Karataş ise yoluna devam ederek, kaçtı. Gültekin U.'nun ihbarı üzerine çalışma başlatan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksiyi Hıdırağa Mahallesi Kalealtı Sokak üzerinde terk edilmiş olarak buldu.