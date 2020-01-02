Bindiği taksinin şoförünü bıçak tehdidi ile gasbetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bindiği taksinin şoförünü bıçak tehdidi ile gasbetti - Son Dakika

Bindiği taksinin şoförünü bıçak tehdidi ile gasbetti

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, müşteri gibi bindiği taksinin şoförü Gültekin U.'yu boğazına bıçak dayayarak, gasbeden Engin Karataş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bindiği taksinin şoförünü bıçak tehdidi ile gasbetti, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, müşteri gibi bindiği taksinin şoförü Gültekin U.'yu boğazına bıçak dayayarak, gasbeden Engin Karataş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Üzerindeki 600 lira ile cep telefonu alınan taksicinin, gaspçının elinden araçtan atlayarak kurtulduğu ortaya çıktı.

Çorlu'da taksicilik yapan Gültekin U.'nun aracına yolcu olarak binen Engin Karataş, Ergene ilçesinin Yulaflı Mahallesi'ne gideceğini istedi. Taksi mahalle girişine geldiği sırada ise Karataş,  üzerinde taşıdığı bıçağı şoför Gültekin U.'nun boğazına dayadı. "Sen benim kız kardeşimi laf mı atıyorsun?" diyerek, araçtan indirdi. Karataş, şoförün üzerinde bulunan 600 lira ile cep telefonunu aldı. Ardından da şoförü takisiye geri bindirip, direksiyona geçti.

Büyük korku yaşayan Gültekin U., hareket halindeki araçtan, kendini attı. Karataş ise yoluna devam ederek, kaçtı. Gültekin U.'nun ihbarı üzerine çalışma başlatan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksiyi  Hıdırağa Mahallesi Kalealtı Sokak üzerinde terk edilmiş olarak buldu.

Polis, kimliğini tespit ettiği Karataş'ın takisiyi terk ettikten sonra minibüsle Çerkezköy ilçesine gittiğini belirledi. Düzenlenen operasyonla Karataş, saklandığı evde yakaladı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Engin Karataş, 'nitelikli yağma' suçundan tutuklandı.


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Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:36 Kaynak: DHA
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