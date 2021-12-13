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Bindiği taksiyi gasp eden şahıs yakalandı - Son Dakika

Bindiği taksiyi gasp eden şahıs yakalandı

13.12.2021 12:16
Bindiği taksiyi gasp eden şahıs yakalandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bindiği taksiyi gasp ederek kaçan şahıs, polisin kovalamacası neticesinde yakalandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bindiği taksiyi gasp ederek kaçan şahıs, polisin kovalamacası neticesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, taksiyle Sungurlu ilçesine gelen Ö.Y., bindiği taksinin şoförü A.A.'yı darp etmeye başladı. Daha sonra taksiyi gasp eden Ö.Y., kaçmaya başladı. Taksi şoförünün ihbarı üzerine polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin kovalamacası neticesinde Ö.Y., Koparan mevki'inde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM

Sungurlu, Polis, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bindiği taksiyi gasp eden şahıs yakalandı - Son Dakika


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