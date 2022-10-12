Olay, dün sabah, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Elindeki valizlerle taksi çağıran R.A., kendisini almaya gelen 55 T 0064 plakalı araca binerek yola çıktı. R.A., bir süre sonra çantasından çıkardığı pompalı tüfekle taksinin sürücüsü Hüseyin Tuzcu'yu (57) tehdit edip aracından indirdi. Tuzcu, taksiyle uzaklaşan R.A.'yı ihbar etti. İlkadım İlçe Emmniyet Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesindeki takiple durdurulan taksinin ön koltuğunda, olayda kullanılan tüfeği ele geçirdi, R.A. ise gözaltına alındı. Otomobildeki aramada tamir aletleri, hafıza kartları ve eldiven bulunması ise dikkat çekti. R.A.'nın ifadesinde, "Gezip eğlenmek, günümü gün etmek için taksi çaldım" dediği öğrenildi. R.A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli yağma' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bindiği taksiyi kaçıran şüpheli: Günümü gün etmek için yaptım - Son Dakika

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