Bindikleri ATV'de birbirleri ile çarpışan Alman turistler yaralandı - Son Dakika
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Bindikleri ATV'de birbirleri ile çarpışan Alman turistler yaralandı

12.06.2022 13:42
Bindikleri ATV'de birbirleri ile çarpışan Alman turistler yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatillerinin son gününde ATV turu yapmak isteyen Alman turistler birbirleri ile çarpışınca yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatillerinin son gününde ATV turu yapmak isteyen Alman turistler birbirleri ile çarpışınca yaralandı.

Kaza; turizm yolunda Çolaklı istikametinden Evrenseki istikametine seyir halindeki Marcel B.'nin kullandığı 07 ATB 725 plakalı ATV ile Sven S.'nin kullandığı 07 ARC 140 plakalı ATV'nin birbirine çarpması sonucunda meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar kaza yapan turistlere yardıma koşarken, hafif yaralanan 2 arkadaş olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alman turistlerin aileleriyle birlikte Türkiye'ye Çolaklı'ya tatile geldikleri, tatillerinin son gününde ATV kiralayarak tura çıktıkları, aileleriyle çıktıkları turu bitirdikten sonra, ailelerini otele bırakıp son bir tur atmaya çıktıkları bildirildi. - ANTALYA

Bindikleri ATV'de birbirleri ile çarpışan Alman turistler yaralandı
Bindikleri ATV'de birbirleri ile çarpışan Alman turistler yaralandı
Bindikleri ATV'de birbirleri ile çarpışan Alman turistler yaralandı
Bindikleri ATV'de birbirleri ile çarpışan Alman turistler yaralandı
Bindikleri ATV'de birbirleri ile çarpışan Alman turistler yaralandı

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Kaynak: İHA

Manavgat, Çolaklı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bindikleri ATV'de birbirleri ile çarpışan Alman turistler yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bindikleri ATV'de birbirleri ile çarpışan Alman turistler yaralandı - Son Dakika
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