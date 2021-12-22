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Bindikleri botun motoru arızalanan 43 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Bindikleri botun motoru arızalanan 43 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı

22.12.2021 21:46
Bindikleri botun motoru arızalanan 43 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlarının motoru arıza yapan 43 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlarının motoru arıza yapan 43 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında botlarının motorunun arızalanması üzerine sürüklenmeye başlayan bir gruptan yardım çağrısı aldı.

Ekipler bunun üzerine bölgeye intikal edip botun içinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çeşitli ülkelere mensup 43 düzensiz göçmeni kurtardı.

Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Bindikleri botun motoru arızalanan 43 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı
Bindikleri botun motoru arızalanan 43 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı
Bindikleri botun motoru arızalanan 43 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bindikleri botun motoru arızalanan 43 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bindikleri botun motoru arızalanan 43 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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