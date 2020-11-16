Binek otomobil ihracatında "100 milyon dolarlık pazar" sayısı 16'ya ulaştı - Son Dakika

Binek otomobil ihracatında "100 milyon dolarlık pazar" sayısı 16'ya ulaştı

16.11.2020 11:13
Binek otomobil ihracatında

Türkiye'den ocak-ekim döneminde 7 milyar 482 milyon 626 bin dolarlık binek otomobil ihracatı gerçekleştirilirken, 100'er milyon doların üzerinde satış yapılan ülke sayısı 16'ya yükseldi.

Türkiye'den ocak-ekim döneminde 7 milyar 482 milyon 626 bin dolarlık binek otomobil ihracatı gerçekleştirilirken, 100'er milyon doların üzerinde satış yapılan ülke sayısı 16'ya yükseldi.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarından derlediği bilgilere göre, sektör temsilcileri, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 113 ülkeye binek otomobil gönderdi.

Ocak-ekim döneminde Fransa'ya 1 milyar 207 milyon 596 bin dolarlık dış satım yapan otomobil üreticileri, sektörün toplam ihracatının yüzde 16,13'ünü bu ülkeye gerçekleştirdi. Sektör temsilcileri, Almanya'ya 687 milyon 983 bin dolarlık, İngiltere'ye 669 milyon 541 bin dolarlık, İtalya'ya ise 651 milyon 828 bin dolarlık otomobil sattı.

Yılın 10 aylık döneminde İspanya'ya 531 milyon 255 bin, İsrail'e 430 milyon 469 bin, Polonya'ya 384 milyon 72 bin, Slovenya'ya 356 milyon 806 bin, Belçika'ya 309 milyon 807 bin, Mısır'a 273 milyon 888 bin, İsveç'e 177 milyon 962 bin, ABD'ye 176 milyon 973 bin, Hollanda'ya 140 milyon 633 bin, Macaristan'a 125 milyon 177 bin, Portekiz'e 107 milyon 574 bin ve Bulgaristan'a 101 milyon 900 bin dolarlık binek otomobil ihraç edildi.

Bu süreçte 16 ülkeye 100'er milyon doların üzerinde dış satım yapılırken, Fas'a gerçekleştirilen ihracat ise 99 milyon 987 bin dolar seviyesinde kaldı.

Ekimde bazı pazarlarda ciddi ihracat artışı

Bu arada, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sektörün mart, nisan ve mayıs aylarında düşen ihracat rakamları ekimde 1 milyar doların üzerine çıktı.

Geçen ay 1 milyar 74 milyon 80 bin dolarlık binek otomobil ihraç eden otomotiv üreticileri, önemli pazarlara dış satımını artırdı.

Otomobil, Türkiye, Ekim, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Binek otomobil ihracatında '100 milyon dolarlık pazar' sayısı 16'ya ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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