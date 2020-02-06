Binek otomobil ihracatında ilk aydan

Türkiye'nin ocak ayında gerçekleştirdiği binek otomobil ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 1 milyar 33 milyon 163 bin dolar oldu.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) aldığı bilgiye göre, otomotiv sektörü 2020'nin ilk ayında 2 milyar 402 milyon 323 bin dolarlık dış satım yaptı.

Otomotiv sektörünün alt gruplarından binek otomobillerin ocak ihracatında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27 artış görüldü.

Ocak ihracatı 813 milyon 223 bin dolardan 1 milyar 33 milyon 163 bin dolara yükselen binek otomobillerin, otomotiv sektörünün toplam dış satımındaki payı yüzde 43 olarak kayıtlara geçti.

En fazla ihracat Fransa'ya

Sektör en fazla ihracatını Fransa'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeye dış satım, yüzde 72,49 artış göstererek 96 milyon 167 bin dolardan 165 milyon 882 bin dolara yükseldi.

En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ikinci sırada İngiltere yer aldı. İngiltere'ye ocakta yapılan ihracatın geçen yıla kıyasla yüzde 0,96 artarak 110 milyon 296 bin olduğu belirlendi.

İhracatta üçüncü sıradaki İtalya'ya dış satımda yüzde 32,55 artış görüldü. Bu ülkeye geçen ay 110 milyon 266 bin dolarlık binek otomobil ihraç edildi.

Sektör ayrıca ocakta İspanya ve Almanya'ya 100'er milyon doların üzerinde ihracata imza attı.

Mısır, İrlanda ve Romanya'ya ihracatta ciddi artış

Binek otomobillerin Mısır, İrlanda ve Romanya'ya ihracatında ise ciddi artışlar olduğu dikkati çekti.

Sektörün Mısır'a dış satımı yüzde 357,75 artarak 7 milyon 840 bin dolardan 35 milyon 890 bin dolara ulaştı.

İrlanda'ya ihracatta da yüzde 118,20'lik artış kaydedildi. Bu ülkeye geçen ay 28 milyon 676 bin dolarlık binek otomobil satıldı.

Sektörün Romanya'ya yaptığı dış satım yüzde 100,15 artarak 14 milyon 175 bin dolar oldu.