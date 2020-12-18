Bingazi'de 108 günlük esaretin ardından serbest kalan İtalyan balıkçılar, dönüş yolunda - Son Dakika

Libya'nın Bingazi kentinde darbeci Halife Hafter güçlerince 108 gün boyunca alıkonulan İtalyan balıkçılar, dün serbest kaldıktan sonra bugün ülkelerine dönüyor.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun dün Bingazi'ye yaptıkları sürpriz ziyaret sonrasında serbest kaldıkları açıklanan İtalyan balıkçı tekneleri "Antartide" ve "Medinea"nin 18 kişilik mürettebatı, bugün Bingazi'den ayrılarak İtalya'ya doğru yola çıktı.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, serbest kaldıktan sonraki ilk görüşlerini tekne telsizinden ulaştıran Medinea kaptanı Pietro Marrone, kendilerine teröristmiş gibi muamele edildiğini belirterek, "108 günde 4 kez hapishane değiştirdik, koşullar hep zordu. Son bulunduğumuz yer karanlıktı. Yemekleri metal kaplarda getiriyorlardı. Son derece zordu. Işıkları istedikleri gibi açıp kapatıyorlardı. Aşağılama ve psikolojik baskıya maruz kaldık ama şiddet görmedik." ifadelerini kullandı.

Korktuklarını anlatan Marrone, Başbakan Conte'nin geldiğini duyduklarında, ilk defa o gün kendilerine iyi yemek verildiğini, artık evlerine dönmek için sabırsızlandıklarını kaydetti.

İtalya Savunma Bakanlığı da bugün sosyal medya hesaplarından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, Bingazi'den hareket eden "Antartide" ve "Medinea" teknelerinin İtalyan donanmasına ait Margottini fırkateyninin eşliğinde İtalya'ya doğru yolda olduğu belirtildi.

Teknelerin, 20 Aralık Pazar günü Mazara del Vallo'ya ulaşmaları bekleniyor.

Öte yandan, İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Conte ile Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi'nin telefon görüşmesi yaptığı ve bu görüşmede Tunuslu Başbakan'ın İtalyan balıkçı teknelerinin mürettebatında yer alan 6 Tunuslunun da serbest kalmasını sağladığı için Conte'ye teşekkür ettiği bildirildi.

İtalyan balıkçı tekneleri eylülden beri tutsaktı

İtalya'nın Sicilya Adası'nda Mazara del Vallo kentine kayıtlı iki İtalyan balıkçı teknesi "Antartide" ve "Medinea"ya, eylül başında Libya'nın 35 mil açığında el konulmuştu.

Teknelerde çalışan 8'i İtalyan, 10'u yabancı (6'sı Tunuslu, 2'si Senegalli, 2'si Endonezyalı) mürettebat, o tarihten bu yana Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin elinde bulunuyordu. Balıkçıların aileleri, yakınlarının bir an önce serbest bırakılması için sık sık hükümetle görüşürken, son dönemde protestolar düzenliyordu. İtalya'da muhalefet partileri de hükümeti, balıkçıların serbest bırakılmasını sağlayamadığı için son günlerde sert şekilde eleştiriyordu.

İtalyan basınında daha önce Hafter'in balıkçılara karşılık, İtalya'da insan kaçakçılığından tutuklu 4 Libyalının serbest bırakılmasını istemiş olabileceği haberleri çıkmıştı.