Son Dakika Haberleri: Bingo¨l'de İl Jandarma Komutanlığınca 20 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin,...
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Bingo¨l'de İl Jandarma Komutanlığınca 20 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin,...

19 dakika önce

Bingo¨l'de İl Jandarma Komutanlığınca 20 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, gri listede yer alan Sezer Işık olduğu tespit edildi.

Bingo¨l'de İl Jandarma Komutanlığınca 20 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin,..., System.String[]
Bingo¨l'de İl Jandarma Komutanlığınca 20 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, gri listede yer alan Sezer Işık olduğu tespit edildi.
Jandarma, Bingo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:09 Kaynak: AA
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