Bingo¨l'de İl Jandarma Komutanlığınca 20 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin,...
19 dakika önce
Bingo¨l'de İl Jandarma Komutanlığınca 20 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, gri listede yer alan Sezer Işık olduğu tespit edildi.
Bingo¨l'de İl Jandarma Komutanlığınca 20 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, gri listede yer alan Sezer Işık olduğu tespit edildi. Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:09 Kaynak: AA
Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! Gri listedeki terörist öldürüldü Kadın hırsız hastanede, hasta gibi davranıp hastaları soydu Metin Dalgıç'ın şehit olmadan evvel sosyal medyada okumuş olduğu şiir, hüzünlendirdi CHP'den, Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yeni yetkiye tepki