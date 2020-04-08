Bingöl, 168 kuş türüne ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

Bingöl, 168 kuş türünü ağırlıyor.

Afrika, Avrupa ve Asya göç yolu üzerindeki Anadolu toprakları, sahip olduğu sulak alan ve zengin bitki örtüsüyle çeşitli kuş türlerinin konaklama ve üreme sahası da oluyor.

Çok sayıdaki kuş türü, yaz mevsimini Bingöl'de geçiriyor.

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, il genelinde aralarında şahin ve kartalın da yer aldığı 168 kuş türünün yaşadığı tespit edildi.