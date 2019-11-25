Bingöl 2 kilo 300 gram esrar ele geçirildi
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Bingöl'de 2 kilo 300 gram esrar bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:20 Kaynak: AA
Bingöl'de 2 kilo 300 gram esrar bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı merkeze bağlı Çeltiksuyu köyünde narkotik dedektör köpekleri "Vana" ve "Öğle"nin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 2 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
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