Bingöl 2 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

Bingöl'de 2 kilo 300 gram esrar bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı merkeze bağlı Çeltiksuyu köyünde narkotik dedektör köpekleri "Vana" ve "Öğle"nin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 2 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.