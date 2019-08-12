Son Dakika Haberleri: BİNGÖL 20 yıldır süren kurbanlık geleneği
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BİNGÖL 20 yıldır süren kurbanlık geleneği

15 dakika önce

20 yıldır süren kurbanlık geleneği (2)BİNGÖL'DE DE HER EVE EŞİT DAĞITILIYORBingöl'e bağlı Garip köyünde, 20 yıllık Kurban Bayramı geleneği bu yıl da sürdü.

20 yıldır süren kurbanlık geleneği (2)
BİNGÖL'DE DE HER EVE EŞİT DAĞITILIYOR
Bingöl'e bağlı Garip köyünde, 20 yıllık Kurban Bayramı geleneği bu yıl da sürdü. Maddi durumu iyi olan köylüler tarafından alınan kurbanlıklar, köy meydanında kesilip, her eve eşit şekilde dağıtıldı.
Garip köyünde, her eve kurban eti girmesi için 20 sene önce başlatılan gelenek bu yıl da sürdürüldü. Maddi durumu iyi olan köylülerin satın aldıkları kurbanlıklar, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde köy meydanında kesildi. Ardından, köydeki her eve eşit olarak dağıtıldı.
Köy muhtarı Veysel Ketenalp, bu geleneği 20 yıldır sürdürdüklerini ifade ererek, bu gelenekle birlikte kurbanlık etini adaletli bir şekilde dağıtmayı sağladıklarını söyledi. Köy sakinlerinden Yunus Erkan ise bu geleneği yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:40 Kaynak: DHA
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