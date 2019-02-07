Bingöl 3.9 ve 2.7'lik Depremlerle Sallandı
1 saat önce
Bingöl'de 3.9 ve 2.7 büyüklüğünde iki depremle sallandı.
Bingöl
'de 3.9 ve 2.7 büyüklüğünde iki depremle sallandı. Başbakanlık
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD
) alınan bilgiye göre, Bingöl'ün Adaklı
ilçesinde saat 23.35 sıralarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremden 11 dakika sonra yine merkez üssü Adaklı olan 2.7 büyüklüğünde ikinci deprem meydana oldu. Kent merkezinde de hissedilen depremde herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi. - BİNGÖL
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:28 Kaynak: İHA
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