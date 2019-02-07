Son Dakika Haberleri: Bingöl 3.9 ve 2.7'lik Depremlerle Sallandı

Bingöl 3.9 ve 2.7'lik Depremlerle Sallandı

1 saat önce

Bingöl 3.9 ve 2.7'lik depremlerle sallandıBİNGÖL - Bingöl gece saatlerinde 3.9 ve 2.7 şiddetindeki iki depremle sallandı.

Bingöl 3.9 ve 2.7'lik Depremlerle Sallandı, System.String[]
Bingöl 3.9 ve 2.7'lik depremlerle sallandı

BİNGÖL - Bingöl gece saatlerinde 3.9 ve 2.7 şiddetindeki iki depremle sallandı.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, Bingöl'ün Adaklı ilçesi merkez üssü olan deprem saat: 23.35 sıralarında 3.9 şiddetinde meydana geldi. Aradan 11 dakika sonra yine merkez üssü Adaklı olan 2.7 şiddetinde deprem oldu. Kent merkezinde de hissedilen depremde herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi.
Öteyandan Kandilli Rasathanesi depreminin şiddetini önce 4.1 olarak duyurdu ardından 4.0 olarak revize etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:38 Kaynak: İHA

Başbakanlık, Adaklı, Bingöl, Genel
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