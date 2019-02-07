Bingöl 3.9 ve 2.7'lik Depremlerle Sallandı
1 saat önce
Bingöl 3.9 ve 2.7'lik depremlerle sallandıBİNGÖL - Bingöl gece saatlerinde 3.9 ve 2.7 şiddetindeki iki depremle sallandı.
Bingöl
3.9 ve 2.7'lik depremlerle sallandı
BİNGÖL - Bingöl gece saatlerinde 3.9 ve 2.7 şiddetindeki iki depremle sallandı. Başbakanlık
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, Bingöl'ün Adaklı
ilçesi merkez üssü olan deprem saat: 23.35 sıralarında 3.9 şiddetinde meydana geldi. Aradan 11 dakika sonra yine merkez üssü Adaklı olan 2.7 şiddetinde deprem oldu. Kent merkezinde de hissedilen depremde herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi.
Öteyandan Kandilli Rasathanesi
depreminin şiddetini önce 4.1 olarak duyurdu ardından 4.0 olarak revize etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:38 Kaynak: İHA
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