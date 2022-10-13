Bingöl 3. sayfa haberi... Genç mühendis buzdolabının altında ölü bulundu - Son Dakika
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Bingöl 3. sayfa haberi... Genç mühendis buzdolabının altında ölü bulundu

13.10.2022 13:33
Bingöl 3. sayfa haberi... Genç mühendis buzdolabının altında ölü bulundu

Bingöl bölgesinden gelen habere göre Denizli Merkezefendi ilçesinde meydana gelen olayda genç elektrik elektronik mühendisi, evinin mutfağındaki buzdolabının altında ölü olarak bulundu.

Denizli Merkezefendi ilçesinde meydana gelen olayda genç elektrik elektronik mühendisi, evinin mutfağındaki buzdolabının altında ölü olarak bulundu.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Elektrik, elektronik mühendisi olan ve bir kız çocuğu bulunan Ahmet Ersoy (44), çalıştığı iş yerine gitmedi. Telefonlarına da cevap vermemesi üzerine yakınları, genç adamın evine gitti. Kapı ve zil çalınmasına rağmen kapı açılmayınca yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, ikamete girdiğinde genç mühendisin mutfakta bulunan buzdolabının altında hareketsiz olduğunu fark etti. Olay yerime çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde ise Ahmet Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Genç mühendisin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Ersoy'un cenazesinin işlemlerin tamamlanmasının ardından Mersin'de topağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Merkezefendi, Ahmet Ersoy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl 3. sayfa haberi... Genç mühendis buzdolabının altında ölü bulundu - Son Dakika

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