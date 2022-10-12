Son Dakika | Galata Kulesi'nde korkunç olay: Genç adam seyir terasından düşerek öldü - Son Dakika
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Son Dakika | Galata Kulesi'nde korkunç olay: Genç adam seyir terasından düşerek öldü

12.10.2022 17:23

Son dakika haberi: Galata Kulesi'nde korkunç olay: Genç adam seyir terasından düşerek öldü Kulenin seyir terasına çıkan genç adam, metrelerce yükseklikten aşağıya düştü Galata Kulesi'nde seyir terasına çıkan yabancı uyruklu bir şahıs, metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Galata Kulesi'nde korkunç olay: Genç adam seyir terasından düşerek öldü

Kulenin seyir terasına çıkan genç adam, metrelerce yükseklikten aşağıya düştü

İSTANBUL - Galata Kulesi'nde seyir terasına çıkan yabancı uyruklu bir şahıs, metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Olay, saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Bereketzade Mahallesi Büyük Hendek Caddesi üzerindeki Galata Kulesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30'lu yaşlarda yabancı uyruklu erkek bir şahıs kulenin seyir terasına çıktı. Şahıs ardından metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Yere çakılan genç olay yerinde feci şekilde can verirken, olayı gören vatandaşlar polis ekiplerini aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin üzerinde kimlik çıkmadı

Bunun üzerine polis ekipleri kulenin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Gencin üzerinden kimlik çıkmazken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sırasında yerli ve yabancı turistler olanı biteni şaşkın bakışlarla izledi. Gencin intihar ettiği üzerinde duran polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Galata Kulesi'nde korkunç olay: Genç adam seyir terasından düşerek öldü - Son Dakika

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