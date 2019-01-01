Son Dakika Haberleri: Bingöl 4,2 ile Elazığ 3,9'luk Depremle Sallandı

Bingöl 4,2 ile Elazığ 3,9'luk Depremle Sallandı

35 dakika önce

Sabah saatlerinde Bingöl 4,2, Elazığ ise 3,9 şiddetindeki depremle sallandı.

Bingöl 4,2 ile Elazığ 3,9'luk Depremle Sallandı, System.String[]
Sabah saatlerinde Bingöl 4,2, Elazığ ise 3,9 şiddetindeki depremle sallandı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, Bingöl'ün Yedisu ilçesi merkez üssü olan deprem saat: 05.09 sıralarında 4.2 şiddetinde meydana geldi. Bu depreminde ardından merkez üssü Elazığ olan 3.9 şiddetinde deprem oldu. Saat: 06.10'da meydana gelen deprem sonrası birer saat arayla 1,1 ve 2.0 şiddetinde artçılar yaşandı.

Depremler nedeniyle herhangi bir kayıp yaşanmadığı öğrenildi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:11 Kaynak: İHA

Sabah, Elazığ, Bingöl, Güncel
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