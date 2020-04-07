Bingöl Adaklı'da Çeribaşı bölgesi, karantinaya alındı - Son Dakika

BİNGÖL'ün Adaklı ilçesine bağlı Döşlüce Mahallesi'nin Çeribaşı bölgesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Adaklı Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Döşlüce Mahallesi Çeribaşı bölgesinde koronavirüs tespit edilmesi üzerine hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 7 Nisan 2020 tarihli kararı ile 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Vatandaşlarımızın sağlık ve diğer ihtiyaçları için her türlü tedbir alınmıştır" denildi.