Bingöl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne atanan Aydın Polat göreve başladı - Son Dakika

Bingöl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atanan Aydın Polat, görevine başladı.

İl Müdürlüğü makamında düzenlenen törende Polat, görevi eski il müdürü Mehmet Emin Çakan'dan devraldı.

Polat, törende yaptığı konuşmada, Bingöl'e sunduğu hizmetlerden dolayı Çakan'a teşekkür etti.

Daha önce Bingöl'de 15 yıla yakın öğretmenlik yaptığını ifade eden Polat, "Bingöl'ü biliyorum. Diğer kurumlarımızla işbirliği içinde elimizden gelen hizmeti sunmaya çalışacağız. Bizi bu göreve layık gören Bakanımız Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Fevzi Berdibek ve Valimiz Kadir Ekinci'ye teşekkür ediyorum." dedi.