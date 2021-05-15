Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Polat'tan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, Yedisu ilçesinde şehit ailelerini ziyaret etti.

Polat, Şube Müdürü Şahin Çahan, kurum personelleri ve Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Naim Tan ile şehit ailelerini ziyaret ederek, onlarla bayramlaştı.

Ailelerin sorunlarını dinleyen Polat, daha sonra şehitlerin kabristanlarını ziyaret etti.

Polat, evde bakım hizmetinden faydalanan vatandaşlara da ziyarette bulundu.