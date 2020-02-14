Bingöl bakan pakdemirli: 74 firmayı ifşa edeceğiz - Son Dakika
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Bingöl bakan pakdemirli: 74 firmayı ifşa edeceğiz

13 dakika önce

Bakan Pakdemirli: 74 firmayı ifşa edeceğizTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Denetimler konusunda çalışmalarımız devam ediyor.

Bakan Pakdemirli: 74 firmayı ifşa edeceğiz

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Denetimler konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu gece itibarıyla bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyor olacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e geldi. Temasları kapsamında Bingöl Üniversitesi'nin Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen İl Sektör Toplantısı'na katılan Bakan Pakdemirli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca gıda denetimlerinin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Bu gece itibarıyla bakanlığın sitesinden 74 firmayı ifşa edeceklerini belirten Pakdemirli, "İfşalar konusunda çok ciddi çalışmalarımız devam ediyor. Denetimler konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu gece itibarıyla bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyor olacağız. Bütün çabamız ve mücadelemiz, Türkiye'de, dört dörtlük, 7'den 77'ye herkesin yiyebileceği sağlıklı gıdalar. Tam anlamıyla istediğimiz şekilde üretilene kadar bu çabamız devam edecek. Bunu da herkes böyle bilsin. Pazartesi günü ayrıca tüm ülkede yine bir denetim seferberliği başlatıyoruz. Ürün bazlı denetim seferberliğinde 6 gün devam edecek denetim seferberliği tüm ülkede pazartesi itibarıyla başlıyor" dedi.

'FINDIKTAN 1,5 MİLYAR TL KATKI SAĞLANDI'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındık üretiminin ülke ekonomisine yaptığı katkılara da değinerek, geçen sezonda 1,5 milyar TL katkı sağladığını söyledi. Bakan Pakdemirli, " Toprak Mahsulleri Ofisi, son 2 yıldır fındıkla ilgili çok başarılı bir politika yönetiyor. Üreticimiz bu anlamda son derece memnun. Geçen sezon Toprak Mahsulleri Ofisi 16- 17 TL'den fındığı almıştı ve bunun yurt dışına pazarlanması sayesinde de 1,5 milyar TL Türkiye ekonomisine katkı sağlamıştı. 1 Mart 2020 tarihinden itibaren 20,5 TL'den arzu edenlerin kullanımına açıyoruz. Toprak mahsulleri ofisi 1 Mart itibarıyla başlıyor, bunu buradan duyuralım" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli'nin konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Bingöl bakan pakdemirli: 74 firmayı ifşa edeceğiz

Bekir Pakdemirli, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:42 Kaynak: DHA
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