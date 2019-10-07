Son Dakika Haberleri: Bingöl balı uluslararası festivalle tanıtılacak
Son Dakika Güncel Bingöl balı uluslararası festivalle tanıtılacak

Bingöl balı uluslararası festivalle tanıtılacak

37 dakika önce

Bingöl balının tanıtımı ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla 11 Ekim'de "Uluslararası Binşifa Bingöl Bal Festivali" düzenlenecek.

Bingöl balı uluslararası festivalle tanıtılacak, System.String[]

Bingöl balının tanıtımı ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla 11 Ekim'de "Uluslararası Binşifa Bingöl Bal Festivali" düzenlenecek.

Valilik öncülüğünde belediye, Bingöl Üniversitesi, Arıcılar Birliği ve çeşitli kurumların iş birliğiyle Bingöl Üniversitesinin merkez kampüsünde gerçekleştirilecek festivalde arı ürünleri tanıtılacak, Bingöl Arıcılar Birliğine kayıtlı arıcılar ürettikleri ballarla birincilik için yarışacak.

Bingöl Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nda Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği'ndeki analiz kriterlerine göre 12 kişilik komisyon tarafından teste tabi tutulacak numunelerden dereceye girecek ballar festivalin ikinci gününde ilan edilecek.

"Uluslararası Arıcılık Kongresi"

Festival ile eş zamanlı olarak Bingöl Üniversitesi Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi (PİKOM) tarafından "Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri" konulu kongre düzenlenecek.

Kongrede arı biyolojisi, arı sağlığı, arı florası, arıcılık ekonomisi, arıcılık teknolojisi, arı ürünleri, arı biyoteknolojisi, arı ve çevre kirliliği gibi konularda 120'yi aşkın tebliğ sunulacak.

Kongreye 8 ülkeden 160'a yakın bilim insanı ve araştırmacının katılması bekleniyor.

Festivalde Ferhat Göçer'in de aralarında bulunduğu birçok sanatçı konser verecek.

Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 7 Ekim 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Irak'ta şiddete başvuran göstericiler ve güvenlik güçlerine soruşturma başlatılacak Davutoğlu sahaya iniyor: 18 Ekim'de partisinin yol haritasını açıklayacak Otomobil alacaklar dikkat! Markalar yüzde sıfır faiz avantajıyla kampanyalara başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 15:04:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl balı uluslararası festivalle tanıtılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]