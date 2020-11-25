Bingöl balık üretimine geçti, ilk hasat 110 ton oldu - Son Dakika

Bingöl balık üretimine geçti, ilk hasat 110 ton oldu

25.11.2020 10:01

Bingöl balık üretimine geçti, ilk hasat 110 ton oldu Bingöl'de bu yıl su ürünleri yetiştiriciliğinde bir ilk yaşanarak kurulan kafes balıkçılığı çiftliklerinde 110 ton alabalık üretimi gerçekleştirildi.

Bingöl balık üretimine geçti, ilk hasat 110 ton oldu

BİNGÖL - Bingöl'de bu yıl su ürünleri yetiştiriciliğinde bir ilk yaşanarak kurulan kafes balıkçılığı çiftliklerinde 110 ton alabalık üretimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması amacıyla "Su Ürünleri Potansiyelinin Değerlendirilmesi" projesi başlatıldı. Bu kapsamda Yayladere Özlüce Barajı Gölü, su ürünleri yetiştiriciliğine açılarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde 5 yatırımcı 5 çiftlik kurdu. Çiftliklere 500 bin yavru alabalık geçtiğimiz Haziran ayında kafeslere bırakılarak yetiştirildi. Yatırımcıların ilk hasadı ise 110 ton balık oldu.

Bingöl'ün zengin su kaynakları, doğal gölleri ve akarsuları ile büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır, "Bu potansiyelin değerlendirilmesi doğrultusunda ilimizde yer alan baraj gölü, akarsu ve kaynak sularında su ürünlerinin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla il müdürlüğümüz imkanlarıyla çalışmalar başlatmıştık. Bu çalışmalar neticesinde 2019 yılının Ocak ayında bakanlığımız tarafından Özlüce Baraj gölünün ikinci ve üçüncü sahaları su yetiştiriciliğine açıldı. Daha sonrasında 5 müteşebbisimizin başvurmasıyla birlikte toplamda 125 ton kapasiteyle 5 adet çiftliğimiz bu alanda kurulmuş oldu. 5 Haziran 2020'de 500 bin adet yavrunun salınımı gerçekleştirmiştik. İlimizde bir ilki gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Yazın alabalıkçılığını bu bölgede hayata geçirmiş olduk. İlk defa kafes alabalığı yetiştiriciliği gerçekleştirilmiş oldu" dedi.

"Yaklaşık 110 ton balık çıkartıldı ve ihracata doğru ilerliyor"

Yatırımcıları devlet olarak desteklediklerini aktaran Yayladere Kaymakamı Orhan Altun ise "5 ay önce başlatılan çalışmanın hasatlarını, ürünlerini almaya başladık. Yaklaşık 110 ton balık çıkartıldı ve ihracata doğru ilerliyor. Katma değeri çok yüksek güzel bir projemiz oldu. Bu noktada il tarım müdürlüğümüze ve müteşebbislerimize teşekkür ediyoruz. Biz yatırımcılarımızı buraya bekliyoruz. Bizler de devlet olarak elimizden gelen birçok katkı ve desteği sunacağız. Bingöl'ümüzün artık balık üreticiliğiyle de anılmasını istiyoruz. İnşallah bu tür yatırımlarımızı ekonomiye kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu.

"Yazın burada, kışın Keban'da verim alacağız"

Özlüce Baraj gölünün yatırım için uygun olduğunu aktaran balık üreticisi Abdullah Demir de "10 yıldır bu balığı Keban barajında üretiyordum. Bingöl İl Tarım Müdürlüğü'nün araştırmaları sonucu burada balık yetiştiriciliğinin olabileceğini öğrendik. Gelip müracaat ettik. Buraya Haziran ayında yavru balıkları attık. 5 ay boyunca takip ettik ve balığın burada çok güzel yetiştiğini gördük. Çok şükür şuan hasadımızı yapıyoruz. Çok güzel bir verim aldık. Yazın burada verim alacağız, kışın Elazığ'da Keban Barajı'nda verim alacağız. Burası çok güzel yatırım alanı. Bütün yatırımcılara da tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bingöl balık üretimine geçti, ilk hasat 110 ton oldu
Bingöl balık üretimine geçti, ilk hasat 110 ton oldu
Bingöl balık üretimine geçti, ilk hasat 110 ton oldu
Bingöl balık üretimine geçti, ilk hasat 110 ton oldu
Bingöl balık üretimine geçti, ilk hasat 110 ton oldu
Bingöl balık üretimine geçti, ilk hasat 110 ton oldu
Bingöl balık üretimine geçti, ilk hasat 110 ton oldu
Bingöl balık üretimine geçti, ilk hasat 110 ton oldu
Bingöl balık üretimine geçti, ilk hasat 110 ton oldu
Bingöl balık üretimine geçti, ilk hasat 110 ton oldu
Bingöl balık üretimine geçti, ilk hasat 110 ton oldu
Bingöl balık üretimine geçti, ilk hasat 110 ton oldu

Bingöl, Baraj, Tarım, Balık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bingöl balık üretimine geçti, ilk hasat 110 ton oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek F.Bahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Kariyerine Avrupa'da devam edecek Esnafa faturalar ve kira için hibe desteği geliyor Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın "İstifa" konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım Mert Günok'un Manchester United maçında yaptığı hata sert eleştiriler aldı Yüksek duvarlar, demir teller, köpekler! Lüks siteyi kumar merkezine çevirmişler Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı
Cristiano Ronaldo, Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rekoruna ortak oldu Cristiano Ronaldo, Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rekoruna ortak oldu         
10:19
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı         
10:16
Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada         
09:47
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Koleksiyoncuların peşine düştüğü hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı Koleksiyoncuların peşine düştüğü hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı         
09:04
Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak         
08:56
Annesini öldürüp, kendisi ve eşini yaralayan babasının hastaneden çıkmasından korkuyor Annesini öldürüp, kendisi ve eşini yaralayan babasının hastaneden çıkmasından korkuyor         
08:26
Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibine ilginç davetler! Çay içmeye davet eden de var, akşama anca gelirim diyen de Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibine ilginç davetler! Çay içmeye davet eden de var, akşama anca gelirim diyen de         
08:17
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi         
23:41
Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim         
23:26
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 10:46:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bingöl balık üretimine geçti, ilk hasat 110 ton oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei