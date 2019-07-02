BİNGÖL Başıboş inek, 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi
1 saat önce
Başıboş inek, 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdiBingöl'ün Genç ilçesinde başıboş dolaşan inek, 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:12 Kaynak: DHA
Başıboş inek, 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi Bingöl
'ün Genç
ilçesinde başıboş dolaşan inek, 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi.
Sahibi bilinmeyen başıboş dolaşan inek, öğle vakti çalışanların yemek yediği sırada 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi. Çalışanlar, yemek yedikten sonra geldikleri istasyonun dinlenme odasında, halıda oturur durumda inek görünce şoke oldu. Cep telefonuyla görüntülenen inek, çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldıktan sonra bulunan sahibine teslim edildi.
Çekirdek keyfi faciayla bitti
Motorunda kuşun yuva yaptığı kamyon seferden çekildi
Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti
Adana'da TIR devrildi, 60'a yakın küçükbaş hayvan telef oldu