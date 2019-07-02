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BİNGÖL Başıboş inek, 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi

1 saat önce

Başıboş inek, 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdiBingöl'ün Genç ilçesinde başıboş dolaşan inek, 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi.

Başıboş inek, 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi
Bingöl'ün Genç ilçesinde başıboş dolaşan inek, 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi.
Sahibi bilinmeyen başıboş dolaşan inek, öğle vakti çalışanların yemek yediği sırada 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi. Çalışanlar, yemek yedikten sonra geldikleri istasyonun dinlenme odasında, halıda oturur durumda inek görünce şoke oldu. Cep telefonuyla görüntülenen inek, çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldıktan sonra bulunan sahibine teslim edildi.
BİNGÖL Başıboş inek, 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:12 Kaynak: DHA
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