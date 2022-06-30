"Koruyucu Aile Günü Yürüyüşü" yapıldı - Son Dakika
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"Koruyucu Aile Günü Yürüyüşü" yapıldı

30.06.2022 15:58

Bingöl, Batman ve Elazığ'da "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Bingöl, Batman ve Elazığ'da "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Hükümet Konağı önünde bir araya gelen koruyucu aileler, Vali Yardımcısı Fatih Kaya'nın da katılımıyla ellerinde "Her Çocuğun Bir Ailesi Olmalı", "Haydi Bingöl Koruyucu Aile Olalım", Bir Ailede Büyümek Her Çocuğun Hakkıdır" yazılı pankartlarla Saat Kulesi'ne kadar yürüdü.

Vali Yardımcısı Kaya, burada yaptığı konuşmada, 2021 yılında Cumhurbaşkanı Genelgesi ile 30 Haziran'ın Türkiye'de Koruyucu Aile Günü olarak ilan edildiğini anımsattı.

Bu kapsamda bugüne dikkat çekmek için yürüyüş düzenlediklerini dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Şu an ilimizde 41 ailemizde 53 çocuğumuza koruyucu aile hizmetini vermekteyiz. Amacımız koruyucu aile hizmetini daha da geliştirerek kuruluşlarımız bünyesindeki çocuklarımızı aileleriyle buluşturmak. Onları sıcak aile yuvasına kavuşturmaktır. Koruyucu aile hizmetlerini Bingöl genelinde daha çok yaygınlaştırmak istiyoruz."

Program kapsamında aileler ziyaret edildi, bir alışveriş merkezinde etkinlik yapıldı.

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'Koruyucu Aile Günü Yürüyüşü' yapıldı 'Koruyucu Aile Günü Yürüyüşü' yapıldı AFYONKARAHİSAR - 'Koruyucu Aile Kortej Yürüyüşü' yapıldı AFYONKARAHİSAR - 'Koruyucu Aile Kortej Yürüyüşü' yapıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Koruyucu Aile Günü Yürüyüşü' yapıldı - Son Dakika

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