Bingöl Belediye Başkanı Arıkan, başarılı kayakçıları kabul etti - Son Dakika

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Uludağ Marka Komitesi (UMAK) tarafından hazırlanan "Kardan Sohbetler" projesi kapsamında düzenlenen yarışmalarda başarı gösteren sporcuları makamında kabul etti.

Kabulde, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, Türkiye Kayak Federasyonu Bingöl İl Temsilcisi Cevdet Can ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü baş antrenörü Abbas Aktaş hazır bulundu.

Arıkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ödül almaya hak kazanan sporcuları tebrik etti.

Spor ve sporcuyu desteklemek, spor alt yapısını oluşturmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Arıkan, "Bu anlamda böylesi etkinlikleri önemsiyor, çeşitli spor dallarında yeteneği olan genç kardeşlerimizin doğru kanallara yönlendirilmesi için desteklerimizi sürdürüyoruz. Ödül almaya hak kazanan genç kardeşlerimi kutluyor, projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Can da kayak sporunun gelişmesi için bütün imkanları seferber ettiklerini söyledi.

UMAK tarafından dereceye giren sporcular için gönderilen 7 tablet sahiplerine takdim edildi.