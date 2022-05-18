Bingöl Belediye Başkanı Arıkan, engellilerle futbol oynadı

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, engellilerle futbol maçında bir araya geldi.

Bingöl Engelliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği, engellilerin sosyal, kültürel ve spor alanında faaliyet gösterebilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda dernek tarafından "Spor Aşkı Engel Tanımaz" sloganıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bahçesinde futbol maçı düzenlendi.

Belediye Başkanı Arıkan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen de oynadığı maçta engelliler keyifli anlar yaşadı.

Engellilerle yeşil sahada mücadele etmekten mutluluk duyduğunu belirten Arıkan, "Gol yedik, gol attık, güldük, eğlendik. Hepsinin enerjisi, spor aşkı muazzamdı. Rabbim varlıklarını daim eylesin." ifadelerini kullandı.

Bingöl Engelliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bahattin Tüz de hayatın her alanında engellilerin mutlu olması için gayret gösterdiklerini ifade ederek, "Arıkan'ın maçta bize eşlik etmesinden dolayı çok mutlu olduk. Güzel bir etkinlik geçirdik." dedi.