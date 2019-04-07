Son Dakika Haberleri: Bingöl Belediye Başkanı Arıkan, Esnafı Ziyaret Etti

Bingöl Belediye Başkanı Arıkan, Esnafı Ziyaret Etti

1 saat önce

AK Parti'den Bingöl Belediye Başkanı seçilen Erdal Arıkan, esnafı ziyaret etti.

Bingöl Belediye Başkanı Arıkan, Esnafı Ziyaret Etti, System.String[]
AK Parti'den Bingöl Belediye Başkanı seçilen Erdal Arıkan, esnafı ziyaret etti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Bingöl Belediye Başkanı seçilmesinin ardından mazbatasını alarak göreve başlayan Arıkan, kent merkezindeki esnafı ziyaret etti.

Seçimlerde kendisini destekleyen ve desteklemeyen herkese teşekkür eden Arıkan, Bingöllülerle el ele vererek geleceğin Bingöl'ünü inşa edeceklerini ifade etti.

"Bu memleket hepimizin ve burada hizmet ederken esnafımızın, vatandaşımızın ve halkımızın görüşlerine de başvuracağız." diyen Arıkan, "Halkımızın istemediği, tasvip etmediği hiçbir çalışmayı gerçekleştirmeyeceğiz. Madem halkımız için hizmet edeceğiz, o zaman halkımızın da fikirlerine ve görüşlerine açık olmalıyız." diye konuştu.

Ziyarette, esnafın şikayetlerini de dinleyen Arıkan, fırsat buldukça toplumun herkesimini ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:19 Kaynak: AA

Erdal Arıkan, AK Parti, Bingöl, Güncel
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