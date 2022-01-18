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Bingöl Belediye Başkanı Arıkan, gazetecilerle buluştu - Son Dakika

Bingöl Belediye Başkanı Arıkan, gazetecilerle buluştu

18.01.2022 16:04
Bingöl Belediye Başkanı Arıkan, gazetecilerle buluştu

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Arıkan, bir otelde düzenlenen programda, kente yürütülen ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Göreve geldikleri günden bu yana 15 bin metrekare asfalt, 205 bin metrekare de paket taşı döşediklerini belirten Arıkan, genel üst yapı yatırımlarının 27 milyon 671 bin lira değerinde olduğunu aktardı.

-"Yeni hizmet binamız yüzde 98 oranında tamamlandı"

Yol genişletme çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Arıkan, şöyle konuştu:

"Çarşı merkezinde cazibesini yitiren ana caddeler başta olmak üzere 8 caddemizi kent estetiğine uygun şehri simgeleyen dekoratif led aydınlatma sistemleriyle süsledik. Böylece hem şehrimize görsel estetik kazandırdık hem de elektrik hizmetlerinde büyük oradan tasarruf sağlıyoruz. Seçim vaatlerimiz arasında yer alan ve ilk işimiz dediğimiz yeni belediye hizmet binamızın yapım çalışması büyük oranda tamamlandı. 23 bin 400 metrekare inşaat alanı, 6 bin 800 metrekare bina alanına sahip, 62 milyon 200 bin lira yatırım bütçeli yeni hizmet binamız yüzde 98 oranında tamamlandı."

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Erdal Arıkan, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl Belediye Başkanı Arıkan, gazetecilerle buluştu - Son Dakika


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