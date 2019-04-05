Bingöl Belediye Başkanı Arıkan, Mazbatasını Aldı

AK Parti
'den Bingöl
Belediye Başkanlığına seçilen Erdal Arıkan
, mazbatasını alarak görevine başladı.
Bingöl Seçim Müdürlüğünde mazbatasını aldıktan sonra belediye hizmet binasına geçen Arıkan, görevini eski Belediye Başkan Vekili Murat Şanlı
'dan devraldı.
Yapılan duanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Arıkan, eski belediye başkanı ve çalışma arkadaşlarına yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
31 Mart seçimlerinin kazasız, belasız ve huzur içerisinde tamamlanmasının çok sevindirici olduğunu ifade eden Arıkan, şöyle dedi:
"Bingöl'ün güzel insanlarıyla, el ele, omuz omuza, gönül gönülle vererek, inşallah geleceğin Bingölünü inşa ederken bütün gönüllere girmeye çalışacağız. Bu dönem tabiki hizmetler noktasında açıkladığımız tüm projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz. Ama bunun ötesinde insanlarla kuracağımız gönül bağı, onlarla çok sağlıklı iletişim, diyalog kurarak, gönül belediyeciliği noktasında halkımızla ciddi anlamda uyum içerisinde olacağız. Halkımızı dinleyeceğiz, onlara danışacağız, onlarla paylaşacağız, halkın istemediği, huzursuz olduğu, benimsemediği hiçbir projeyi Allah'ın izniyle hayata geçirmeyeceğiz. Önemli projelerde mutlaka halkımızın görüşlerini alacağız."
Yeni dönemde yönetim anlayışlarının farklı bir belediyecilik ve hizmet anlayışıyla halkın beklentilerine karşılık vereceklerini belirten Arıkan, "Bir yönetim anlayışında en önemli şeyin çok iyi bir planlamayla başladığını ve bu planlamayı inşallah çok doğru bir şekilde yapacağız. Biz bu planlamayı yaparken asla kısa vadeli düşünmeyeceğiz, gelecek nesilleri de düşüneceğiz, 50 yıl 100 yıl sonrasını da düşünerek, gelecek nesillere de çok yaşanabilir çok güzel örnek bir şehir bırakmamız lazım." dedi.
Arıkan, daha sonra makamda tebrikleri kabul etti.
Öte yandan, Arıkan ile AK Parti'den Bingöl merkez Ilıcalar
Belde Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Akif Güneri Gök ile Sancak Belediye Başkanı Nusretin Koçin de mazbatalarını aldı.