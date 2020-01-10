Bingöl Belediye Başkanı basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Arıkan, Bingöl Belediyesi Konuk Evinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldiği basın mensuplarının anlamlı gününü kutladı.

Valilik başta olmak üzere, kamu kurumları, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla ortak hareket ederek çalışmalar yürüttüklerini belirten Arıkan, birçok alanda hayata geçirilecek projelerle, ilin sosyal dokusuna zarar vermeden kimlikli bir şehir inşa edeceklerini söyledi.

Arıkan, göreve başladıkları günden bu yana imar uygulamalarına sıkı bir denetim getirdiklerini, radikal kararlara imza attıklarını aktararak, Belediye Kanununa uygun olmayan, kamuoyu yararına ters düşen hiçbir uygulama izin vermediklerini kaydetti.

Metruk ve kaçak yapılarla mücadeleyi kararlıkla sürdürdüklerini dile getiren Arıkan, belediyeye devri gerçekleştirilen 35 dönüm askeri alan içerisinde yeni belediye hizmet binasının temelinin atıldığını paylaştı.

Arıkan, şunları kaydetti:

"35 dönümlük askere alana karşılık daha önce imzalanan protokol çerçevesinde bulunan 100 ünitelik lojman, ısı merkezi binası, kantin binası, nöbetçi gözlem kulesi onarım işine başlandı. Belediye hizmet binamızla eş zamanlı başladığımız askeri tesisler, yüzde 40 oranında tamamlandı. İnşallah belediye hizmet binamızı da sözleşmenin imzalandığı tarihte tamamlayacağız."

Arıkan, Bingöl için stratejik öneme sahip turizm ve yeni sosyal yaşam alanı olarak düzenlenebilecek nitelikteki 235 hektarlık alandaki Çapakçur Vadisinde Türkiye'nin ilk Millet Vadisi Projesini hayata geçireceklerini aktardı.

Şehrin sosyal hayatını ve ekonomisini canlandıracak projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca sağlanacak destek ile etap etap hayata geçireceklerini ifade eden Arıkan, bu kapsamda parklar, müzikli su fıskiyeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları, hobi evleri gibi birçok sosyal alan inşa edeceklerini dile getirdi.

Arıkan, Bingöl'ü daha yaşanılabilir bir kent haline dönüştürmek için çalıştıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Alt yapıdan üst yapıya, peyzaj çalışmalarından yeni yaşam alanlarına, yeni fiziki yapılardan kültürel etkinliklere kadar pek çok alanda hayata geçireceğimiz projelerle ilimizin sosyal dokusuna zarar vermeden kimlikli bir şehir inşa edeceğiz. İlimizin geleceğine damga vuracak yatırımları birer birer hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için belirlediğimiz hedeflere kararlı adımlarla ilerleyeceğiz. Bizler için vatandaşlarımızın memnuniyeti, mutluluğu, huzur ve refahı her şeyden önce gelir. Gönül belediyeciliği ilkelerini esas alarak, tüm hizmetlerimizi vatandaş odaklı sürdüreceğiz."