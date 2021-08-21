Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın annesi vefat etti - Son Dakika

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın annesi Saadet Arıkan, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.
Rahatsızlığı nedeniyle 19 Ağustos'ta Bingöl'den Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen 72 yaşındaki Arıkan, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Yarın kılınacak cenaze namazının ardından Saadet Arıkan'ın naaşı, Yukarı Akpınar Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek sosyal medya hesaplarından başsağlığı paylaşımında bulundu.
Kaynak: AA
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