Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi Açıklaması

Bingöl Belediye Başkanı Yücel
Barakazi, "5 yılın sonunda 194 milyon liralık yatırım hayata geçirdik. Devam eden projelerle birlikte ilimize kazandırdığımız yatırım tutarı 757 milyon lirayı aşıyor." dedi.
Barakazi, belediye konukevinde düzenlediği basın toplantısında, 5 yıllık belediye başkanlığını sürecini değerlendirdi.
Göreve gelirken, 162 milyon lira borçla belediyeyi devraldığını kaydeden Barakazi, bu borca ilaveten 30 milyon lira kredi almak durumunda kaldıklarını, 5 yıllık süreçte 54 milyon lira borç ödeyerek, borcu 138 milyon liraya indirdiklerini söyledi.
Kredi farkı düşünce toplamda 129 Milyon lira borçları kaldığını anlatan Barakazi, yatırım tasarruf çelişkisine düşmeden hem yatırım gerçekleştirdiklerini hem de borçları ödediklerini belirtti.
Güçlü filo kaliteli hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Barakazi, 84 olan araç filosunu, 41 yeni araçla 104'e çıkardıklarını kaydetti. Araç
ve yakıt takip sistemi ve yenilenen akaryakıt istasyonu
ile akaryakıtta yüzde 23 oranında tasarruf sağladıklarını dile getiren Barakazi, "Araçlarımızı soğuk ve sıcaklardan korumak, bakım ve onarımlarını yapmak için 12 bölümden oluşan araç garajı inşa ettik." dedi.
Önemli yatırım yapıldığını vurgulayan Barakazi, şöyle devam etti:
"Alt yapı ve üst yapıya toplamda 79 milyon lira yatırım yaptık. Sokak hayvanları için geçici hayvan bakımevi projesini, ilimizin hayvancılığına katkıda bulunmak için de canlı hayvan pazarı projemizi hayata geçirdik. Kadınların el emeklerini kazanca dönüştürmesini sağlamak için kadın emek çarşısı inşa ettik. Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için 4 bin 200 metre izyolu yaptık. Yine onlar için 5 noktaya engelli şarj istasyonları kurduk. Çocuklarımız için 10 çok amaçlı spor sahası inşa ettik. Şehirlerarası yolcu terminali projemizi hayata geçirdik. Çöpten enerji üretimi projemizi ve tıbbi atık sterilizasyon tesisi projemizi hayata geçirdik. Kendi bitkimizi yetiştirmek için 35 bin metrekarelik alan üzerine belediye fidanlığı kurduk. İlimizde meydana gelen sel felaketiyle kullanılamaz hale gelen araç ve yaya köprülerini inşa ettik. Şehirci yolcu taşımacılığı kapsamında yoğunluğun fazla 4 noktaya klimalı modern duraklar kurduk. Sosyal ve kültürel alanlara yönelik gerek belediye olarak gerekse paydaş kurumların işbirliğiyle birçok proje hayata geçirdik. Sosyal yardımlar, sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklere 24 milyon 314 bin lira harcama yaptık. 5 yıllık süre zarfında 194 milyon liralık yatırımı hayata geçirdik. Devam eden projelerle birlikte ilimize kazandırdığımız yatırım tutarı 757 milyon lirayı aşıyor."