Bingöl Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Erdal Arıkan Kazandı.
1 saat önce
Bingöl Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı.
Bingöl Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:23 Kaynak: AA
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