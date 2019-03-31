Son Dakika Haberleri: Bingöl Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Erdal Arıkan Kazandı

Bingöl Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Erdal Arıkan Kazandı

55 dakika önce

Bingöl Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı.

Bingöl Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Erdal Arıkan Kazandı, System.String[]
Bingöl Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Arıkan 18 bin 346, HDP adayı Hişyar Özsoy 14 bin 422 oy aldı.

Arıkan'ın öz geçmişi

Bingöl'de 1970 yılında doğan Erdal Arıkan, ilk ve orta öğrenimini Bingöl'de tamamladı. Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü'nden 1998 yılında mezun oldu. Aynı yıl Milli Eğitim Vakfı Öğretmen Serkan Akyaz İlkokulunda göreve başlayan Arıkan, Bingöl'de yaklaşık 12 yıl farklı okullarda öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Erdal Arıkan, 2010 yılında atandığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevini yürütürken, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde AK Parti Bingöl Belediye Başkanı adaylığı için görevinden istifa etti.

Arıkan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:29 Kaynak: AA

AK Parti, Erdal Arıkan, Bingöl, Güncel
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