Bingöl Belediyesi araç filosunu güçlendirdi - Son Dakika

Bingöl Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

31.12.2020 13:06
Bingöl Belediyesi araç filosunu güçlendirdi, System.String[]

Bingöl Belediyesi'nin envanterine 8 yeni araç dahil ederek araç filosunu güçlendirdiği bildirildi.

Bingöl Belediyesi'nin envanterine 8 yeni araç dahil ederek araç filosunu güçlendirdiği bildirildi.

Bingöl'de belediye araç filosuna 4 adet panelvan araç, 1 vidanjör, 1 çöp aracı, 1 minibüs ve 1 pikap olmak üzere 8 adet yeni aracı dahil etti. Belediye Başkanı Erdal Arıkan'da araç parkını gezerek hizmet ağına dahil edilen yeni araçları inceledi. Belediye çalışanlarıyla da bir araya gelen Başkan Arıkan, personelin talep ve önerilerini dinledi.

İnsan ve hizmet odaklı yerel yönetim anlayışı ile vatandaşlara zamanında ve eksiksiz hizmet vermek amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Erdal Arıkan, yeni araçlarla birlikte mevcut araç sayısının 110'a çıkarıldığını kaydetti.

Başkan Arıkan açıklamasında "Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve daha hızlı hizmet etmek için 4 adet panelvan araç, 1 vidanjör, 1 çöp aracı, 1 minibüs ve 1 pikap olmak üzere 8 adet yeni aracı filomuza dahil ettik. Bir yandan araç ve gereç filomuzu güçlendirerek vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet vermek için çalışıyor, diğer yandan da belediyemizin kendi ihtiyacı olan araçların tedarikini, tamir, bakım ve onarımını da makine ikmal sahamızda teknik personellerimiz eliyle yapıyoruz. Zaman içerisinde araç filomuzu güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Konuşmasını sürdüren Arıkan," Farklı görev ve sorumluluklarımız olsa da hepimizin temel gayesi kadim kentimiz Bingöl'e hizmet etmektir. Bu doğrultuda her birimiz ilimize, insanımıza hizmet etmek için canla başla çalışmalı, sorumlu olduğumuz çevremize karşı faydalı olmalıyız. Ekmeğini yedimiz, suyunu içtiğimiz bu kadim topraklara elbirliğiyle hizmet edeceğiz"ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Bingöl Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
Bingöl Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
Bingöl Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
Bingöl Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Bingöl Belediyesi, Erdal Arıkan, Minibüs, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bingöl Belediyesi araç filosunu güçlendirdi - Son Dakika


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