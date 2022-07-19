Bingöl Belediyesi, atıl olan parkı mesire alanına dönüştürdü - Son Dakika
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Bingöl Belediyesi, atıl olan parkı mesire alanına dönüştürdü

19.07.2022 15:10

Bingöl Belediyesi tarafından atıl olan park mesire alanına dönüştürüldü.

Bingöl Belediyesi tarafından atıl olan park mesire alanına dönüştürüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mesire alanında çeşme ve kamelyalar yenilenerek çocuk oyun grupları inşa edildi.

Mesire alanının konforlu, temiz ve güvenli bir mekan olması için yürüyüş yolu, spor alanları, aydınlatma sistemleri ve peyzaj çalışmaları da yapıldı.

Parkın doğal yapısı bozulmadan düzenlendiğini ifade eden Belediye Başkanı Erdal Arıkan, şunları kaydetti:

"DSİ Parkı'nın ismi Bingöl Belediyesi mesire alanı olarak değiştirildi. Uzun yıllar metruk halde kalan parkı kendi öz kaynaklarımızla devasa bir mesire alanına dönüştürdük. 60 bin metrekarelik alanı, saha genişletme çalışmasıyla 70 bin metrekareye çıkardık. Kullanılamaz halde olan birçok alanı yeniden inşa ettik. Parkımız şehrimize hayırlı olsun. Proje çalışmalarında vatandaşların tüm ihtiyaçları göz önünde bulundurularak her kesime hitap edecek olan yeni bir sosyal yaşam alanını kente kazandırdık."

Kentteki park ve yeşil alanların kimi çevrelerce kasıtlı bir şekilde tahrip edildiğini anımsatan Arıkan, yeşil alanlara sahip çıkılması uyarısında bulundu.

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Kaynak: AA

Bingöl Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl Belediyesi, atıl olan parkı mesire alanına dönüştürdü - Son Dakika

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