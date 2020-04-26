Bingöl Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına iftar yemeği servisi - Son Dakika

BİNGÖL Belediyesi, kentte görev yapan öğretmenevi ve çeşitli yurtlarda kalan sağlık çalışanlarına iftar yemeği servis etti.

Koronavirüsle mücadele özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına her kesimden destekler sürüyor. Bingöl Belediyesi, ramazan ayı nedeniyle sağlık çalışanları için iftar yemeği servisi başlattı. Kentte görev yapan öğretmenevi ve çeşitli yurtlarda kalan 175 sağlık çalışanına, belediye tarafından hazırlanan iftar yemeği ikram edildi.