Son Dakika Haberleri: Bingöl Belediyesinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Bingöl Belediyesinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Bingöl Belediyesinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

21 dakika önce

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile AK Parti Meclis üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

Bingöl Belediyesinden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile AK Parti Meclis üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Arıkan, Türkiye'nin hem sahada hem de masada kazandığını söyledi.

"Bilinmelidir ki bu harekat Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur." diyen Arıkan, "Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortada. Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vaat etmekte." dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti Suriye halkının ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir." diyen Arıkan, Belediye Meclisinde AK Parti grubu olarak, Barış Pınarı Harekatı'nda ülkenin ve kahraman Mehmetçik'in yanında olduklarını aktardı.

Arıkan, bu günün her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakıp, bir ve beraber olma günü olduğunu vurguladı.

Barış Pınarı Harekatı, Erdal Arıkan, AK Parti, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:15 Kaynak: AA
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