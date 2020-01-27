Bingöl Belediyesinden depremzedelere sıcak çorba - Son Dakika

Bingöl Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyor.

Bingöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekiplerce afet bölgesinde kurulan kazanlarda günlük 7 bin kişilik çorba hazırlanıyor.

Depremden etkilenen bölgelerde kurulan çadırlarda pişirilen çorbalar, sıcak olarak vatandaşlara ve arama kurtarma ekiplerine dağıtılıyor.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan, yaptığı açıklamada, Elazığ'da yaraların sarılması noktasında ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini bildirdi.

Depremin tüm ülkeyi büyük üzüntüye boğduğunu anımsatan Başkan Arıkan, şunları kaydetti:

"Depremi en iyi bilen bizler de vatandaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla bir bütün halinde Elazığ için kenetlendik. Vatandaşlarımız yardım konusunda ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Bizde belediye olarak buna vesile olamaya çalıştık. Ben tüm hemşehrilerimize bu kadirşinaslıkları ve yardım severliklerinden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum."

Arıkan, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.