Son Dakika Haberleri: Bingöl Beyaza Büründü... Kar Yağışına En Çok Çocuklar Sevindi

Bingöl Beyaza Büründü... Kar Yağışına En Çok Çocuklar Sevindi

1 saat önce

Bingöl beyaza büründü.

Bingöl beyaza büründü... Kar yağışına en çok çocuklar sevindi
Bingöl merkezde kar yağışı hafif etkili olurken, Karlıova ise tamamen beyaza büründü
Çocuklar okulda her fırsatta kar topu oynayıp, eğlenme fırsatı buldu

BİNGÖL - Bingöl merkezde hafif, Karlıova'da ise etkili olan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Çocuklar ders aralarında kar topu oynayarak bol bol eğlenme fırsatı buldu.
Meteoroloji'nin önceden uyardığı kar yağışı Bingöl'de etkili oldu. Geceden itibaren kent merkezinde hafif yağan kar en çok Karlıova'da etkili oldu. Karlıova kar yağışı ile beyaza büründü. Vatandaşlar iş yerlerinin önünü temizlerken, araçlarda kar nedeniyle güçlükle seyir etti. İlçede güzel görüntülerde oluşturan karın, kalınlığı belirli bölgelerde 30 santime kadar çıktı.
Öğrenciler ise ders aralarında okulun bahçesine çıkarak bol bol kar topu oynadı. Karda koşup oynayan çocukların neşesi de görüntülere yansıdı.
2 yıldır etkili olmayan kar yağışının bu yıl ilçede etkili olması vatandaşları da sevindirdi.Vatandaşlar, bu yıl bekledikleri gibi kar yağmasının hem ilçeleri için hemde çiftçiler için faydalı olacağını söyledi.
Donmak üzere olan eşeği sahiplendi
Karlıova ilçesinde donmak üzereyken bulunan bir eşek ve yavrusu ise belediye ekipleri tarafından gerekli kontrolleri yapılarak bir süre barınakta bakıldı. Ardından yavrusuyla birlikte eşeği hayvancılıkla uğraşan Kargapazarı köyünden Bayram Ağır sahiplendi. Ağır, eşek ve yavrusunu köye götürerek hayvanlarının içerisine dahil edip bakmaya başladı.
Eşek ve yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:44 Kaynak: İHA

Karlıova, Kar, Bingöl, Güncel
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