Bingöl'de, kullanımının yaygınlaştırılması ve yüksek verim elde edilmesi amacıyla üretilen yerli tohumlar toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında Yamaç bölgesinde Bingöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarında özel aromaya sahip "Guldar" cinsi domates ile Ormanardı köyünde "Dodan" cinsi biber fidesi yetiştirildi.

Deneme amaçlı üretilen 20 bin domates ve 5 bin biber fidesi 9 köydeki çiftçilere ücretsiz dağıtıldı.

Fideler toprakla buluşturulurken, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bingöl Üniversitesince "Guldar" cinsi domatesin coğrafi işaret tescili için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Hasada kadar takip

Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli tohumun binlerce yıldır bulunduğu çevreye uyum sağlayarak günümüze ulaşmayı başardığını belirterek, yaşamın sürdürülebilirliği için genetik bir hazine konumunda olduğunu söyledi.

Yerli tohumun bulundukları çevrenin iklim, toprak ve çevre koşullarına uyum sağlayarak, bu türlerin gelecek nesillere aktarılabilmesi için ekilerek korunması, çoğaltılması ve paylaşılması gerektiğini ifade eden Bahadır, 2019 yılında kurum bahçesinde oluşturdukları ve çiftçilerden topladıkları sebze tohumlarını çoğalttıklarını aktardı.

Bahadır, bu yıl da topladıkları tohumları Bingöl Belediyesine ait seralara getirerek, ekimini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Üretilen 25 bin fidenin çiftçiye ücretsiz dağıtıldığını, dikim sürecinden hasat sürecine kadar takip edileceğini anlatan Bahadır, tüm kontrollerini sahada gerçekleştireceklerini bildirdi.

Bahadır yerli tohumun önemine işaret ederek, "Gelecek yıl ilimize ait tüm yerel gen kaynaklarımızdan tohum toplamak suretiyle çoğaltma işlemini gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Fide desteği sunulan Ramazan Bozoba, Guldar domatesi fidesini tarlasına diktiğini belirterek, desteklerinden dolayı Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Bozoba, fideleri toprakla buluşturduklarını anlatarak, "İnşallah güzel verim alarak ilimiz ekonomisine katkıda bulunuruz." diye konuştu.

Üniversiteden de yerli fide üretimine katkı

Bingöl Üniversitesi (BÜ) de kendi seralarında yüzde 90'ı yerli tohumdan domates, salatalık, biber, patlıcan fidesi yetiştirdi.

BÜ Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki 40 bin fide üretim kapasitesine sahip seralarda, vatandaşlar için daha verimli, hastalıklardan arındırılmış 40 bin fide üretildi.

Bingöl Sürdürülebilir Kalkınma, Çevre Gençlik ve Sivil Toplumu Geliştirme Derneği (BİNÇEVDER) Başkanı emekli ziraat mühendisi Cuma Karaaslan, ata tohumlarının yok olmaması için 2 yıl önce çiftçilerle işbirliği halinde yerli tohum üretimi üzerine çalıştığını söyledi.

Karaaslan, her yıl ürettikleri fide miktarını artırdıklarına dikkati çekti.

Ziraat Odasından fide dikim aparatı desteği

Bingöl Ziraat Odası Başkanı Mustafa Karaarslan, binlerce dönüm arazide sebze fidesi dikimi yapıldığını belirterek, çiftçilerin daha rahat çalışması için fide dikim aparatı desteği sunduklarını aktardı.

Kent genelinde fide dikimlerinin elle yapıldığını ifade eden Karaarslan, "Odamıza aldığımız fide dikim aparatı, iş gücü ve zaman tasarrufunun en önemli aktörü haline gelecek. İsteyen çiftçilerimiz ücretsiz olarak bu aparatı kullanabilir." diye konuştu.