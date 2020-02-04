Bingöl çığ altında kalma tehlikesi yaşayan yusuf, yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

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Bingöl çığ altında kalma tehlikesi yaşayan yusuf, yaşadıklarını anlattı
6 saat önce
Bingöl Çığ altında kalma tehlikesi yaşayan Yusuf, yaşadıklarını anlattı (EKİYLE)
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:04 Kaynak: DHA
Bingöl Çığ altında kalma tehlikesi yaşayan Yusuf, yaşadıklarını anlattı (EKİYLE)
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