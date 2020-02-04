Bingöl çığ altında kalma tehlikesi yaşayan yusuf, yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl çığ altında kalma tehlikesi yaşayan yusuf, yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Bingöl çığ altında kalma tehlikesi yaşayan yusuf, yaşadıklarını anlattı

6 saat önce

Bingöl Çığ altında kalma tehlikesi yaşayan Yusuf, yaşadıklarını anlattı (EKİYLE)

Bingöl Çığ altında kalma tehlikesi yaşayan Yusuf, yaşadıklarını anlattı (EKİYLE)

Bingöl çığ altında kalma tehlikesi yaşayan yusuf, yaşadıklarını anlattı

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:04 Kaynak: DHA
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